I personaggi Ghibli diventano reali in questo video: come sarebbero nella realtà

Le storie dello Studio Ghibli accompagnano gli spettatori di tutto il mondo da praticamente quarant'anni. Le visioni fantastiche di Isao Takahata e Hayao Miyazaki si sono manifestate in più modi, sfruttando le avventure uniche di questi personaggi per raccontare tematiche a loro care. E in quarant'anni di film ne sono stati proiettati.

Sono ben 22 le pellicole firmate Studio Ghibli finora, comprendendo anche il recente e fallimentare Earwig e la Strega diretto da Goro Miyazaki, più la ventitreesima Nausicaa e la Valle del Vento antecedente alla creazione della casa d'animazione ma comunque completamente ascrivibile alla visione di Miyazaki e alla produzione di Takahata.

In attesa di altre novità su How do You Live, ufficialmente la 23° pellicola, guardandosi indietro si nota come di personaggi ne siano stati creati proprio tanti. Miyazaki è molto affezionato a loro e alla loro versione classica, ma come sarebbero i personaggi dello Studio Ghibli nel mondo reale? Ormai tanti fan e illustratori si mettono alla prova su Artbreeder e, sfruttando in contemporanea qualche programma di fotoritocco come Adobe Photoshop, si cimentano nel portare i personaggi di anime e manga nella vita vera con dei ritratti realistici.

A pensare allo Studio Ghibli e ai suoi protagonisti ci pensa Osushi che su Youtube pubblica un video con tutte le sue creazioni. Ci sono tutti i personaggi fondamentali, in un video che aiuta a rendere reali Kiki, la Principessa Mononoke, Nausicaa, la principessa Kaguya e tutti gli altri. Qual è il vostro preferito?