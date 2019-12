Personaggi a grandezza naturale di Demon Slayer e rocce giganti al Jump Festa

Il successo dell'opera di Koyoharu Gotouge è innegabile, a riprova di questo scopriamo che Demon Slayer è il manga più cercato del 2019 e la sua massiccia presenza all'interno del Jump Fest, evento organizzato da Shueisha.

Ad avvisare tutti i fan ci pensa l'account principale della serie su Twitter, che in un messaggio presente come al solito in calce alla notizia, mostra le numerose sorprese che attendono tutti i partecipanti della convention dedicata a Weekly Shonen Jump, giornale in cui vengono pubblicati i capitoli di Kimetsu no Yaiba.

Così tutti gli appassionati potranno scattare foto insieme a figure ad altezza naturale di Tanjiro, Inosuke, Nezuko, Zenitsu e tutti gli altri cacciatori di demoni conosciuti nelle pagine del manga. Ma le sorprese non sono finite qui, in quanto sarà presente una statua che rappresenta la roccia tagliata da Tanjiro durante il suo difficile addestramento e infine troviamo dei messaggi firmati dal cast dei doppiatori della serie andata in onda nel territorio italiano su VVVVID.

Mentre aspettiamo ulteriori informazioni riguardo il lungometraggio animato annunciato da Ufotable e che continuerà le avventure dei protagonisti, vi lasciamo con la nostra recensione della prima stagione di Demon Slayer, show recentemente conclusosi e che ha reso Kimetsu no Yaiba una delle opere più famose degli ultimi anni.