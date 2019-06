I personaggi di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Diamond is Unbreakable diventano robottoni

Le Bizzarre Avventure di Jojo: Diamond is Unbreakable si è ormai conclusa da qualche anno, lasciando il posto alla quinta serie delle avventure di Araki, Vento Aureo. Tuttavia, la compagnia di Josuke Higashikata ha conquistato tante persone, diventando in fretta uno dei Jojo più amati. I fan quindi si sono lasciati andare con disegni particolari.

Il fan @coralus_SF ha deciso di riportare sotto i riflettori la saga di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Diamond is Unbreakable e in particolare due personaggi: Josuke Higashikata e Rohan Kishibe. Nella nuova versione immaginata dal fan, i due prendono le sembianze nientedimeno che di robot in pura tradizione nipponica.

Josuke e Rohan entrano quindi nell'universo Gundam indossando una versione robotica dei propri stand, che potete vedere nelle illustrazioni in calce. Nella prima vediamo Josuke mentre indossa un'armatura che riprende tantissime caratteristiche da Crazy Diamond, mentre Rohan, protagonista di due illustrazioni, è ritratto in una delle pose con cui fu introdotto nel manga originale di Hirohiko Araki, a cui vengono aggiunti dettagli provenienti dal suo stand Heaven's Door.

Quali altri personaggi di Le Bizzarre Avventure di Jojo vi piacerebbe venissero rivisitati in versione mecha? Intanto, l'anime della quinta serie Vento Aureo è ancora in corso nonostante si stia avvicinando velocemente al finale, e ha visto il ritorno di un personaggio già apparso in Stardust Crusaders.