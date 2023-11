Quali sono i personaggi più odiati di sempre? Nella top 10 è presente un villain anime!

Per creare un'opera di successo c'è necessariamente bisogno di un cattivo che si faccia odiare. Non ci sarebbe My Hero Academia senza All For One, oppure Demon Slayer senza Muzan Kibutsuji. Ma quando si parla di personaggi più odiati di sempre, il fandom anime/manga non può pensare che a lui.

Un villain ben caratterizzato è essenziale in qualsiasi storia, che si parli di manga e anime giapponesi, o qualsiasi altro medium. Pensiamo ad esempio a personaggi come Aizen da Bleach e Freezer da Dragon Ball, fondamentali e iconici per le rispettive opere. Ma c'è un personaggio anime che proprio nessuno può fare a meno di odiare, simbolo di una caratterizzazione perfetta e di una malvagità pura.

Il portale Ranker ha stilato una classifica dei personaggi televisivi più odiati di sempre e tra i primi dieci è presente un unico personaggio anime. A questo sondaggio hanno partecipato quasi 200 mila persone, che hanno votato i personaggi più vili, malvagi o semplicemente più fastidiosi degli show tv (si escludono quindi personaggi cinematografici). A proposito, ecco secondo noi i 10 villain che hanno fatto la storia degli anime moderni.

Nell'elenco dei dieci più odiati di sempre al mondo è emerso che serie televisive come Games of Thrones, Breaking Bad, The Walking Dead e I Soprano presentano i personaggi che la community proprio non può digerire. Tra Joffrey Baratheon, Skyar White o Livia Soprano, troviamo un outsider proveniente dal mondo dell'animazione. Il sesto personaggio più odiato di sempre è Shou Tucker da Fullmetal Alchemist: Brotherhood. Sapete che Fullmetal Alchemist: Brotherhood è in guerra con Frieren: Oltre la fine del viaggio?

Shou ci viene inizialmente presentato come un uomo pacato, che spesso preferisce trascorrere del tempo in solitudine piuttosto che in compagnia. Educato e gentile con gli ospiti, il lavoro cominciò ad assorbirlo completamente. Per ottenere la qualifica di Alchimista e per timore di trascorrere una vita di stenti e rimpianti, si dimostrò disposto a sacrificare la propria famiglia, come atrocemente scoprirono Edward e Alphonse. Shou è conosciuto come l'alchimista intreccia-vite, noto per la creazione di chimere "parlanti" ottenute sfruttando corpi umani. Per i suoi successi tramutò in chimere sua moglie e sua figlia di quattro anni, e numerosi altri esseri viventi.