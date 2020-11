Quanti sono i personaggi di One Piece? Sì, sono più di 1000

Ormai vicino a quota 1000 capitoli di ONE PIECE, Eiichiro Oda è riuscito a delineare una trama ricca di dettagli e di sfumature, resa ancor più complessa da una moltitudine di personaggi che dipingono tutte le varie sottotrame della storia. Eppure, la domanda sorge spontanea, quanti soggetti ha immaginato il sensei fino ad oggi?

Più che domandarsi quanti personaggi ci siano in ONE PIECE sembra quasi più sensato chiedersi come faccia Eiichiro Oda a ricordarsi di tutti loro. Ad oggi, infatti, la sua epopea piratesca conta ben 995 capitoli e solo 5 numeri separano il manga dalle quattro cifre. Nel corso dell'avventura dei Mugiwara, Rufy e la sua ciurma hanno affrontato innumerevoli battaglie e condiviso pasti caldi con decine se non centinaia di personaggi. Ma ad oggi, a quanti ammontano in numero i soggetti disegnati dall'autore?

Per ovvi motivi, il numero comprende unicamente la lista dei personaggi canonici mentre coloro che detengono più di un nome sono stati inseriti con quello più comune. Al capitolo 995 di ONE PIECE, dunque, sono 1220 i personaggi apparsi tra le tavole dell'opera. Un numero spropositato e cresciuto di oltre cento unità dall'anno scorso, quando con il capitolo 955, alla fine del secondo atto della saga di Wano, contava 1094 soggetti.

Non è ancora chiaro come Oda riesca a ricordare tutta questa mole di personaggi, ma è pur vero che solo una autore geniale come lui poteva riuscire ad orchestrare una mole così immensa di personalità. E voi, invece, cosa ne pensate di questi numeri? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.