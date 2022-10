I personaggi di Reiraku prenderanno vita il prossimo marzo

Reiraku (La caduta), è un manga del 2017, scritto e disegnato da Inio Asano. È stato serializzato sulla rivista di manga seinen Shogakukan Big Comic Superior, con i suoi capitoli raccolti in un unico volume tankōbon. In Italia è distribuito in un unico volume da Panini Comics.

Kaoru Fukasawa, il protagonista, è un mangaka che entra in una crisi depressiva. Reiraku è un'opera introspettiva dai temi forti, capace di regalare grandi emozioni. Infatti, è classificato come seinen, ovvero pensato per un pubblico adulto, senza filtri sui contenuti.

L'opera di Inio Asano sta ispirando un adattamento cinematografico live-action che uscirà in Giappone il 17 marzo 2023. Fukusawa sarà interpretato da Takumi Saitou. Shuri interpreterà Chifuyu, una prostituta incontrata dal mangaka. MEGUMI interpreterà Nozomi Machida, editrice e moglie del protagonista. La regia è presa in mano da Naoto Takenaka.

Asano per celebrare l'annuncio della pellicola ha disegnato un'illustrazione di Chifuyu, visibile in calce alla notizia. Il prossimo marzo, inoltre, debutterà sulla Big Comic Superior il nuovo manga dell'autore di Buonanotte, Punpun. Asano aveva, in effetti, già fatto sapere da tempo di star lavorando ad un nuovo franchise.

E voi conoscevate Reiraku? Credete che una sua versione live-action possa rendere giustizia all'opera originale? Ultimamente sono molte le iniziative in Giappone per trasporre dal vivo personaggi dell'immaginario manga. La performance Kabuki di Demon Slayer ne è un'esempio.



