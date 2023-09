Quali personaggi di Saint Seiya compaiono in Saint Seiya: Omega?

Celebrando i 25 anni dalla nascita di Saint Seiya, Saint Seiya: Omega è emerso come una continuazione che intrecciava fili del passato con una nuova narrativa. Come vorrebbe il cosmo, molti volti familiari dell'originale Saint Seiya appaiono ancora una volta sullo schermo, riaffermando la loro eredità e guidando una nuova generazione di Cavalieri.

Come ogni altra IP famigerata, Saint Seiya: Omega non esisterebbe se non fosse per l'originale Pegasus Knight Seiya e la dea Atena, che i Cavalieri hanno giurato di proteggere. Il legame profondo e complicato tra questi due personaggi non è solo la storia di un cavaliere e della sua dea; la loro storia è il cuore pulsante dell'intero franchise.

Sebbene Seiya e Atena possano essere i personaggi centrali del vasto universo di Saint Seiya , ce ne sono altri che brillano altrettanto intensamente, lasciando impronte durature nel Cosmo. Andromeda Knight Shun e Cygnus Knight Hyoga, due sostenitori della serie originale che sono cresciuti da giovani cavalieri a saggi mentori in Saint Seiya: Omega . I loro ruoli sono maturati, ma i loro cuori rimangono fedeli alle loro origini, fungendo da costellazioni guida per la nuova generazione.

Sirio il Dragone, un personaggio che, nell'originale Saint Seiya , era noto per il suo spirito incrollabile e la sua feroce determinazione, si ritrova a passare il testimone in Saint Seiya: Omega. La sua eredità viene ora portata avanti da suo figlio, Ryuho, che indossa la stessa Dragon Cloth che un tempo simboleggiava la forza di suo padre.

Questa successione familiare non è solo un cenno alla nostalgia; è una profonda esplorazione dei valori generazionali, delle aspirazioni e degli oneri che si devono sopportare. Tuttavia, insieme a questa eredità arriva una rivelazione straziante sulle condizioni di Shiryu durante gli eventi di Saint Seiya: Omega. Non più l'invincibile Cavaliere che un tempo abbatteva i nemici con le sue feroci abilità di Rising Dragon e il suo scudo indistruttibile, Shiryu è segnato dalle ferite dell'Oscurità, risultato dei sacrifici che ha fatto durante la Seconda Guerra contro il dio Marte.