I personaggi della terza stagione di Kingdom si mostrano in vari poster

Tra le serie manga pubblicate da Shueisha, Kingdom di Yasuhira Hara è indubbiamente uno dei più popolari non solo in Giappone ma anche all'estero, risultati esaltanti che hanno successivamente portato alla realizzazione di un adattamento animato che però non ha saputo colpire nel segno allo stesso modo della controparte cartacea.

Le motivazioni potrebbero essere le più variegate, quali l'uso a tratti esagerato di una computer grafica ancora grezza visti i tempi in cui la serie è uscita - parliamo infatti del 2013 - o, ancora, la semplice mancanza di un pubblico ai tempi sufficientemente vasto da poter tenere alto l'interesse nei confronti della produzione animata, con lo scontato risultato che dopo due stagioni poco seguite il tutto è finito nel dimenticatoio.

Nonostante ciò, però, i fan più accaniti hanno sempre sperato di poter vedere in futuro il ritorno della serie, sogni che alla fine si sono concretizzati nell'annuncio di una terza stagione animata. Nel corso di queste settimane abbiamo ricevuto varie informazioni a riguardo, come ad esempio il fatto che vi saranno dei cambiamenti per il character design dei personaggi di Kingdom, e durante il Jump Festa 2020 non sono ovviamente mancate ulteriori occasioni per far parlare della produzione.

Durante l'evento, infatti, sono stati pubblicati tre nuovi poster - visionabili a fondo news - che mettono in mostra altrettanti personaggi che appariranno nel corso della stagione, ovvero Shin, Ei Sei, e Karyo Ten. Purtroppo non sono state invece rilasciate nuove informazioni sulla data d'uscita dell'anime, con i fan che per ora devono accontentarsi di un generico 2020. Tempo addietro, inoltre, è stata anche rilasciata una key visual dedicata alla terza stagione di Kingdom.