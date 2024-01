Il personaggio anime più cercato del 2023? Rufy, Naruto ed Eren si inchinano a LUI

La popolarità degli anime è cresciuta anche nel 2023, merito dell'arrivo di serie anime spettacolari che hanno accresciuto la diffusione del medium nel mondo. Ma qual è stato il protagonista anime più cercato su Google nel 2023? Devono tutti inchinarsi a lui, il più famoso e amato dalla community.

Il 2023 è stato l'anno di ONE PIECE e della definitiva esplosione del suo adattamento animato. Gli appassionati sono stati scossi dall'arrivo del Gear 5th di Rufy, un evento che ha monopolizzato la rete per un lungo periodo, e dallo splendido finale dell'arco narrativo di Wano Kuni.

Tra i grandi eventi dell'anno non scordiamo l'epica conclusione dell'anime di Attack on Titan. Attack on Titan - The Final Season è stato una bomba che ha emozionato tutti regalando uno spettacolo fenomenale.

Guardando a ritroso, l'anno appena trascorso ha portato all'esordio del migliore anime di sempre, Frieren: Oltre la fine del Viaggio. L'anime più famoso di sempre è Naruto, invece, secondo quanto emerso dai dati diffusi da Google. Per quanto riguarda il personaggio anime più famoso di sempre, il motore di ricerca di Mountain View assegna la corona a LUI.

Come si evince dal video in calce all'articolo, fino al 16 giugno 2023, Goku è stato il personaggio anime più cercato su Google con oltre 800.000 ricerche alla settimana. Alle sue spalle si trovano i fratelli Kamado di Demon Slayer, Monkey D. Rufy di ONE PIECE ed Eren Jaeger di Attack on Titan. Proseguendo la ricerca su Google Trends, si notano i boom di ricerche su Rufy ed Eren in contemporanea con il Gear 5th e la Stagione 4 di AoT, ma in media Goku resta sempre il più cercato. Contando che nel 2024 arriverà il 40° anniversario di Dragon Ball e il debutto di Dragon Ball Daima, siamo certi che Goku manterrà la corona anche il prossimo anno.