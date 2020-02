Un personaggio di Black Clover è il protagonista di questo inquietante cosplay

Nel corso degli anni il successo di Black Clover è aumentato sempre di più, non deve stupire quindi il grande numero di cosplay e fan art presente su internet dedicati ai personaggi creati da Yuki Tabata. Questa volta però il soggetto è un individuo molto particolare.

Stiamo parlando del Demone responsabile delle lotte tra i diversi Cavalieri protagonisti della serie animata, costretti a combattere tra di loro a causa delle macchinazioni dell'essere infernale. Trovate l'immagine dell'inquietante cosplay in calce alla notizia, l'artista è Jody Steel, presente su Instagram come @artistjodysteel, che si è voluta cimentare nella difficile impresa di ricreare le terribili fattezze del mostro apparso brevemente nelle puntate dell'anime incentrato su Astra e gli altri.

I fan hanno apprezzato molto la foto, che ha ricevuto oltre 8 mila Mi Piace, nei commenti qualcuno chiede alla cosplayer di continuare con i look demoniaci proponendole un cosplay di Nezuko di Demon Slayers, soggetto che è diventato molto famoso in seguito della messa in onda dell'omonimo anime e che siamo sicuri che sarà tra i prossimi lavori di Jody Steel.

Se cercate altri cosplay dedicati alla serie vi segnaliamo quello raffigurante il protagonista di Black Clover, opera edita da Panini Comics e arrivata al volume numero 20.