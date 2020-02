Un personaggio della DC Comics diventa finalmente padre

Nella lunga vita editoriale di un personaggio a fumetti possono capitare tantissime vicende che ne cambiano sovente lo status quo. Molti di questi momenti sono brutti, altri invece bellissimi come è capitato al personaggio di Aquaman della DC Comics.

L'attuale corso del Re dei mari è scritto dall'autrice Kelly Sue DeConnick (scrittrice per la Marvel Comics, l'Image e la DC ovviamente) e dal disegnatore Robson Rocha. Nell'ultimo numero, il 57, uscito negli Stati Uniti abbiamo assistito alla nascita della figlia del super eroe. Nell'ultima pagina, Aquaman tiene in braccio la bambina dai capelli rossi come quelli di Mera, sua madre e compagna dell'eroe, e con la manina stringe il pollice del neo papà in una scena molto dolce e toccante. Aquaman non è l'unico eroe nel corso degli anni ad essere diventato padre. Persino Superman ha avuto un figlio anche se adottivo, per non parlare di Batman e suo figlio Damian Wayne avuto da Talia al Ghul, figlia della storica nemisi del Pipistrello, ossia Ras Al Ghul. E recentemente vi abbiamo riportato la notizia che Catwoman potrebbe aspettare un figlio da Batman.

Quando leggeremo queste storie noi lettori italiani? La Panini, attuale detentrice dei diritti dei personaggi DC Comics, ci ha dato alcuni annunci per le prossime testate DC Comics in Italia, ma ne sapremo di più il prossimo 2 Aprile. Vi aggiorneremo appena avremo ulteriori notizie.