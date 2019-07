Ecco che fine ha fatto un personaggio di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo

La comparsa di Jean Pierre Polnareff in Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo a metà serie ha dato ai protagonisti un nuovo obiettivo, che ha poi portato alla vittoria della fazione protagonista con lo scontro tra Giorno e Diavolo. Il personaggio di Stardust Crusaders si è quindi rivelato fondamentale, ma come sono andate le cose per lui?

Negli scorsi episodi di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo abbiamo visto Polnareff che, a causa dell'effetto di Silver Chariot Requiem e della morte del suo corpo, si è trasferito nella tartaruga Coco Jumbo, che Bucciarati e gli altri avevano ottenuto alla stazione di Napoli all'inizio del loro viaggio. Dopo essere scomparso dallo scontro finale con Diavolo, riappare sul finale in seguito alla battaglia sulle rive del Tevere, facendo prendere uno spavento a Mista che pensava ad un nuovo attacco nemico.

Polnareff ormai ha il suo spirito all'interno della chiave prodotta dallo stand Mr. President e, non avendo più un corpo in cui tornare, ha deciso di dimorare lì per un po'. Inoltre, su accordo con Giorno, custodirà la punta di freccia che ha il potere di risvegliare gli stand. La tartaruga, presumibilmente con Polnareff all'interno, riappare nelle scene finali di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, affianco ai ricordi di Bucciarati, Narancia e Abbacchio.