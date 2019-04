Un personaggio di My Hero Academia ha ricevuto un power-up?

Kohei Horikoshi ultimamente ha deciso di focalizzare la storia sulla League of Villain di Tomura Shigaraki, scrivendo e ampliando la caratterizzazione del principale gruppo di antagonisti. Il capo Shigaraki è stato approfondito durante l'incontro col Dottore misterioso, mentre gli ultimi capitoli stanno facendo luce sulla liceale Himiko Toga.

Il capitolo 226 di My Hero Academia ha messo in luce nuove caratteristiche di Toga, di cui non si sapeva ancora molto. Il suo quirk le consente di cambiare aspetto succhiando il sangue della vittima, ma finora non era in grado di controllarne le capacità speciali. Durante lo scontro con Kizuki Chitose però questa cosa sembra essere mutata.

Mentre era in difficoltà, Toga utilizza le ultime gocce di sangue rimaste di Ochaco Uraraka per trasformarsi in lei e scappare tra la folla, tuttavia Curious riesce a raggiungerla senza problemi. Mentre la nemica la attacca, Toga riesce misteriosamente a utilizzare il quirk di Ochaco, lanciando in aria l'avversaria. Tutti gli avversari rimangono sorpresi per la nuova piega degli eventi poiché Toga non è mai stata in grado di assorbire anche i quirk altrui oltre all'aspetto.

Questo consente quindi alla ragazza di vincere sorprendentemente il primo incontro tra la League of Villain e l'Armata di Liberazione dei Quirk. My Hero Academia continuerà a far scontrare i quattro generali dell'armata e l'associazione di Shigaraki nei prossimi capitoli, probabilmente approfondendo altri membri del gruppo come Dabi e Spinner.