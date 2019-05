Un personaggio di My Hero Academia viene disegnato da adulto da un fan

Non è certamente uno dei personaggi più presenti di My Hero Academia, ma Eijiro Kirishima è certamente uno dei più apprezzati tra gli eroi secondari del manga. Grazie a un suo flashback durante la saga dello Shin Hassaikai, abbiamo potuto conoscere meglio la sua storia e i suoi obiettivi futuri, oltre al suo rapporto con Mina Ashido.

Il personaggio dai capelli rossi viene, nuovamente, immaginato in versione adulta. Infatti, come già successo in passato con altri personaggi di My Hero Academia, un fan ha deciso di mostrare a tutti la sua versione di Kirishima da adulto. Joshua chan arts ha condiviso sulla sua pagina Instagram Eijiro Kirishima probabilmente nei suoi venti anni, con i soliti capelli appuntiti tirati verso l'alto, uno sguardo fiero e un fisico molto irrobustito. Sulla giacca che porta, senza però la presenza di spalline particolari, risalta il suo nome da hero Red Riot.

Questa non è la prima fan art dedicata a Kirishima in versione adulta, con la prima pubblicata alcuni mesi fa dall'illustratore Rodrigo Sanni, che però ha pubblicato un'età più vicina alla fine del liceo rispetto a quella che potete vedere in calce. E a voi quale delle due versioni di questo personaggio di My Hero Academia piace di più?