Quante persone ha ucciso light? Ecco quante sono più o meno le vittime del Death Note

Tra le mani sbagliate il Death Note può essere una delle armi più letali al mondo, se non addirittura la più pericolosa in assoluto. La sua pericolosità è diventata evidente tra le mani di Light, uno stratega oltre che un assassino, un uomo rimasto in attività nella sua serie di crimini per diversi anni.

Fare una stima estremamente precisa delle vittime del Death Note, ci teniamo a precisarlo subito, è pressoché impossibile poiché pochissime sono le informazioni a noi note a riguardo. Uno dei pochi dati proviene direttamente dai primi capitoli di Death Note in cui pare che Light, in circa 5 giorni, sia riuscito a mietere 312 vittime con una media di circa 62,5 omicidi al giorno, per un totale di 22,815 casi durante il suo primo anno di attività, all'incirca dal momento del ritrovamento del Death Note (novembre 2006) fino all'anno della morte di L (novembre 2007).

Il numero andrebbe rivisto con una variabile inferiore poiché a causa delle indagini Light non dovrebbe essere riuscito a mantenere una media simile tutti i giorni. Ad ogni modo, la media dovrebbe crescere subito dopo la morte di L quando il regno di Kira è ormai realtà. Supponendo che da allora la media di vittime al giorno sia raddoppiata, allora per i restanti anni di attività di Light egli avrebbe ucciso altre 228 mila vittima che, sommate ai dati precedenti, stimano una cifra totale di 250 mila omicidi.

Secondo il finale alternativo, di cui la canonicità non è stata mai confermata né smentita, Light avrebbe ucciso 124.925 vittime e tale è il numero di volte in cui il protagonista dovrà morire prima di scomparire definitivamente. Ad ogni modo i dati sono solo delle stime ufficiose e vanno prese con le dovute precuazioni, tuttavia a fronte dei numeri è lecito aspettarsi che in tutti i suoi anni di attività Kira avrebbe commesso non meno di 100 mila omicidi, il tutto rapportato sempre alla sola figura di Light.

