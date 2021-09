Quante persone vivono nel mondo di ONE PIECE? Le stime

La partenza dal villaggio di Foosha ha portato Rufy a esplorare tanti luoghi e conoscere tante persone. Abbiamo visto che ONE PIECE ha oltre 1000 personaggi, ovvero quelli a cui il mangaka ha almeno dato un nome. Ma, come ovvio, in realtà il numero di persone che abita questo mondo è di svariati ordini di grandezza superiore.

Ebbene, quante persone vivono nel mondo di ONE PIECE? Eiichiro Oda non ha mai dato una risposta chiara né ha dato delle cifre per quasi tutte le isole conosciute. Sappiamo quindi ben poco su questo fronte, ma partiamo dai pochi dati che abbiamo per provare a ipotizzare una stima. Iniziamo dal tirare un minimo: esiste un utilizzatore dell'Haki del Re Conquistatore ogni milione di abitanti, ergo dovrebbero esserci almeno 15 milioni di abitanti nel mondo di ONE PIECE. Numero però bassissimo a causa di due isole in particolare.

Sappiamo che Sandy, isola dove si trova il regno di Alabasta e la sua capitale Alubarna, ha in totale 10 milioni di abitanti. L'isola degli Uomini Pesce ha invece sei milioni di abitanti. In totale, da sole, queste due isole portano già almeno a 16 milioni di abitanti. Altre isole non hanno un riferimento specifico, ma sappiamo che tantissime isole del mondo di ONE PIECE sono disabitate e altre hanno un numero di abitanti sul migliaio e quindi, ai fini del conteggio, praticamente pari a zero.

Sappiamo poi che sulla Grand Line, nella rotta del Paradiso, ci sono 62 isole che seguono le rotte del Log Pose, comprendendo anche l'Isola degli Uomini Pesce e l'arcipelago Sabaody. Da quello che si è visto, il numero degli abitanti di Alubarna e dell'Isola degli Uomini Pesce non è frequente e, considerate tutte le isole disabitate che ci sono, si potrebbe tracciare una media sui tre milioni di abitanti per isola. Pertanto, avremmo all'incirca 186 milioni di abitanti sulla rotta del Paradiso, forse anche 200 se aggiungiamo le numerose isole sconosciute fuori dalle rotte.

Sapendo che questa copre soltanto metà della Grand Line, possiamo raddoppiare questo numero per il Nuovo Mondo che per ora sembra aver presentato una densità simile. Arriviamo quindi a 400 milioni di abitanti. Da qui in poi diventa ancora più difficile trarre una stima dato che i quattro mari - North Blue, East Blue, West Blue e South Blue - sono molto più grandi e quindi hanno molte più isole e più persone. Già volendo ridurre al minimo le persone e ipotizzare un 200 milioni ciascuno, arriveremmo a un totale di 1,2 miliardi di persone nel mondo di ONE PIECE.

Un numero molto più elevato rispetto alla Grande Era della Pirateria del mondo reale, dove il numero di persone oscillava tra i 700 e gli 800 milioni.