Quanto pesa la spada di Gatsu? Facciamo chiarezza sull'Ammazzadraghi di Berserk

L'Ammazzadraghi di Berserk, quell'enorme spadone che il protagonista impugna durante le vicende, è una delle armi più iconiche non solo della cultura giapponese ma dell'intero mondo dell'intrattenimento. La fedele compagna di Gatsu, infatti, ha imparato a distinguersi per via di dimensioni sovrumane.

Qualche tempo fa, dopo un capitolo all'insegna delle rivelazioni, l'autore svelò le origini dell'Ammazzadraghi, lo spadone iconico di Berserk che ha ispirato persino un paio di armi all'interno di popolari videogiochi. Si tratta di un'arma talmente apprezzata che un paio di anni fa una coltelleria provò persino a forgiarla da zero ma utilizzando però l'acciaio.

Quell'esperienza è in realtà piuttosto utile per tentare di dare un paio di numeri in termini di peso dal momento che, utilizzando l'acciaio, la spada lunga arrivò a pesare circa 90Kg. Ovviamente, l'Ammazzadraghi è ben più pesante di 90Kg, visto che è costruita con materiali decisamente diversi dall'acciaio, ma fornisce un peso minimo dell'asso nella manica di Gatsu. Non sappiamo con precisione il reale peso dell'arma in questione, visto che probabilmente è variato anche nel corso del tempo, tuttavia, date le dimensioni di oltre 2m di lunghezza, dovrebbe all'incirca attestarsi tra i 200 e i 300 Kg.

