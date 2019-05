Pet, decisa la data di inizio dell'anime tratto dal manga di Ranjo Miyake

L'autrice Ranjo Miyake, che ha esordito nel 1999 con il manga Bussen, vedrà il suo Pet arrivare anche sul piccolo schermo, dopo la riedizione pubblicata nel 2009, che aveva riproposto la serializzazione del manga avvenuta sulla rivista Weekly Big Comic Spirits.

Attraverso Moetron apprendiamo che la data di uscita dell'anime, diretto da Takahiro Omori (già regista della saga di Jigoku Shoujo e Durarara!!), è fissata per ottobre di quest'anno in Giappone. La distribuzione dovrebbe essere affidata ad Amazon, così da poter coprire una release internazionale.



Pet racconta la storia di un gruppo di persone in grado di infiltrarsi nella mente delle persone e manipolarne i ricordi. I loro poteri venivano precedentemente usati per coprire incidenti, omicidi e altri atti dolorosi, ma tale abilità finirà non solo per distruggere la mente degli altri, ma anche per corrompere il cuore delle persone che ne fanno uso. Queste persone, disprezzate e allo stesso tempo temute, vengono chiamate Pet, dando il nome al manga e all'anime.



A occuparsi del character designer dell'anime sarà Junichi Hayama, già all'opera sull'OAV de Le bizzarre avventure di JoJo e su Hokuto no Ken: la leggenda di Toki. Ricordiamo, infine, che la prima pubblicazione di Pet in Giappone è avvenuta tra il 2002 e il 2003 in cinque diversi tankobon, inediti in Italia. Nonostante la piattaforma di distribuzione sarà Amazon, non ci sono ancora notizie sulla possibilità di vedere l'anime anche al di fuori del Giappone.