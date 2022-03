Peter vs Ben, è scontro tra Spider-Man nella preview dell'ultimo numero dell'Era Beyond

L'Era Beyond di Amazing Spider-Man è quasi finita. Amazing Spider-Man #93, il numero conclusivo di questa run, verrà pubblicato negli Stati Uniti il prossimo 30 Marzo. In occasione del suo arrivo, Marvel ha pubblicato una preview del numero che mostra l'inizio dello scontro finale tra Peter Parker e Ben Reilly.

Sapevamo già da tempo che l'Era Beyond si sarebbe conclusa con uno scontro tra Peter e Ben, ma le motivazioni alla base della rottura del trapporto tra i due "fratelli" sono emerse solo nel corso degli ultimi numeri.



La Beyond Corporation ha plagiato Ben Reilly rimuovendo dalla sua memoria alcuni ricordi chiave della sua personalità, in modo da renderlo totalmente asservito all'azienda. Con questi ricordi chiave, se n'è andato anche l'insegnamento, da parte di Zio Ben, che "da grandi poteri derivano anche grandi responsabilità", portando il clone di Peter ad essere uno Spider-Man privo della sua spiccata moralità.



La preview del numero, disponibile nella gallery in calce, mostra i primissimi momenti dello scontro tra i due Spider-Man, con un Ben ormai completamente instabile che dà inizio allo scontro. Non è chiaro quale sarà il futuro di Ben, a tutti gli effetti vero protagonista dell'Era Beyond, in vista del rilancio di Spider-Man che, a partire da Aprile, restituirà a pieno titolo a Peter il suo ruolo di personaggio principale.



Una delle Variant Cover di Amazing Spider-Man #93 (disponibile in calce assieme alle altre cover) suggerisce che Ben Reilly potrebbe diventare un villain chiamato Chasm, anche se solo l'uscita del numero potrà confermare questa teoria.



Amazing Spider-Man #93, scritto da Zeb Wells e illustrato da Patrick Gleason, verrà pubblicato il 30 Marzo 2022. Oltre ad una cover principale realizzata da Arthur Adams, il numero presenterà anche variant ad opera di Gleason, Gerardo Sandoval e Mark Bagley.