Una petizione vuole il ritorno del doppiaggio originale di Evangelion su Netflix

Sono giorni duri per i fan dell'opera di Hideaki Anno, Neon Genesis Evangelion. Lo scorso 21 giugno, la serie animata ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming Netflix, ricevendo forti critiche dagli appassionati a causa di un adattamento che ha fatto discutere.

Nonostante il doppiaggio si stato apprezzato, con una qualità godibile e una scelta delle voci azzeccata, la colpa è ricaduta su il dialoghista che si è occupato dell'adattamento della serie, Gualtiero Cannarsi. Il dialoghista ha recentemente risposto alle critiche mentre oggi 24 giugno, ha tenuto una live su YouTube con i ragazzi di Astromica.

Tuttavia, sembra che molti appassionati non riescano ad accettare di vedere la propria opera preferita in qualche modo "rovinata" e hanno quindi deciso di aprire una petizione sulla piattaforma Change.org, con l'obiettivo di raccogliere mille adesioni, per far tornare il doppiaggio originale degli anni '90 di Neon Genesis Evangelion su Netflix. Attualmente sono state superate le 730 firme ed è quindi molto probabile che raggiunga le adesioni necessarie, anche se non è comunque sicuro che Netflix prenda in considerazione la petizione.

Infine, vi ricordiamo che potete sviscerare tutti i pro e i contro del nuovo doppiaggio italiano di Neon Genesis Evangelion all'interno dei commenti dell'articolo a cui vi invitiamo a partecipare, che ha creato un'interessante discussione tra i lettori.