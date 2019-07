Phantasy Star Online 2: ecco Cast, numero degli episodi e data di uscita dell'anime

Sono passati diversi mesi dall'annuncio della prima stagione di Phantasy Star Online 2, l'adattamento anime tratto dal videogioco originale di SEGA.

Dopo uno sfortunato primo tentativo compiuto nel 2016 con la pubblicazione Phantasy Star Online 2: The Animation, una serie originale di 12 episodi ispirata al concept del videogioco, SEGA ha deciso di provare a rilanciare la serie adattando fedelmente la trama dell'opera.

Per chi non conoscesse il videogame, la trama di Phantasy Star Online 2 segue le avventure dell'organizzazione ARKS, composta da un manipolo di guerrieri con l'incarico di esplorare i pianeti scoperti dalla flotta spaziale Oracle. Nell'universo alternativo di PSO infatti, il pianeta Terra non esiste e l'umanità è costretta a vivere in delle navicelle spaziali. Gli ARKS, oltre ad occuparsi della raccolta informazioni, devono anche combattere contro i Darker, dei pericolosi mostri creati dal minaccioso Profound Darkness.

Per il suo secondo take sulla serie, SEGA ha deciso di affidarsi al regista Masaki Tachibana (Princess Principal, Tokyo Magnitude 8.0), che guiderà Studio GONZO verso la realizzazione dell'opera. Hiroshi Ohnogi (GeGeGe no Kitaro, Full Metal Alchemist Brotherhood) si occuperà dello script insieme a Shigeru Morita e Bunsei Asanuma, mentre il design dei personaggi è stato affidato a Eriko Kimura (Mobile Suit Gundam Thunderbolt, Lu over the wall).

Per quanto riguarda il Cast del doppiaggio, gli attori del videogioco riprenderanno i propri ruoli: Daisuke Ono sarà Ash, il protagonista, Hiro Shimono vestirà i panni di Afin, Satomi Satou quelli di Matoi e Megumi Ogata quelli di Xion. Tra gli altri, Ryohei Kimura e Yoko Hikasa torneranno per i ruoli di Zeno ed Echo.

La data di uscita dell'anime è stata fissata per il mese di ottobre 2019 e la serie conterà un totale di 25 episodi.