Phantom Seer: horror e fantasmi nella nuova serie di Weekly Shonen Jump

Weekly Shonen Jump si sta rinnovando. La rivista, dopo aver perso molti dei suoi cannonieri negli scorsi mesi, ha lanciato una nuova ondata di serializzazioni. Dopo l'esordio di Burn the Witch, è stato il turno di Phantom Seer.

Conosciuto in patria col nome di Honomieru Shonen, Phantom Seer è la prima vera serie di Weekly Shonen Jump in questo turno di serializzazioni, considerato che Burn the Witch sarà solo una miniserie. Alla sceneggiatura troviamo Togo Goto mentre ai disegni Kenta Matsuura, tornato su Jump dopo il flop con Tokyo Shinobi Squad. Phantom Seer è inoltre la versione serializzata del oneshot che vinse la Gold Future Cup nel 2018.

Riku Aibetsu è una liceale ma grazie a una sorta di sesto senso riesce a prevedere i pericoli che stanno arrivando. Adora aiutare gli altri, un carattere ereditato dai genitori, ma sembra che dietro questa sua abilità ci sia qualcosa di più. Iori Katanagi è un ragazzo schivo e che odia aiutare gli altri, ma è stato costretto dalla sorella maggiore a studiare il potere di Riku.

La ragazza in realtà è posseduta da un fantasma, all'apparenza non ancora formatosi, ma che deve essere abbattuto. Mentre Iori viene obbligato a scortare Riku, i due si ritrovano intrappolati in una dimensione parallela di un treno dove si scopre che in realtà il fantasma della ragazza era pienamente formato e quindi abbastanza potente da uccidere.

Obbligato dalla sorella ma anche da una sorta di debito di riconoscenza verso la compagna di scuola, Iori si lancia al salvataggio di Riku mostrando le sue capacità da esorcista. Pur avendo ucciso il fantasma, i problemi non sono finiti dato che la liceale è una di quelle persone in grado di attirare i fantasmi e quindi di mettere in pericolo chi le sta intorno. Iori non ha altra scelta che starle appiccicato d'ora in poi per evitare che qualcuno si faccia male.

Il primo capitolo di Phantom Seer ha esordito il 31 agosto mentre il secondo arriverà su MangaPlus in inglese e spagnolo domenica 6 settembre.