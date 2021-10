Phantom Seer: la miniserie horror di Shonen Jump è il nuovo annuncio Edizioni Star Comics

Nell’ormai abituale live streaming del martedì sera, Edizioni Star Comics ha rilasciato una buona notizia per gli amanti dell’occulto. Nel corso del 2022, l’editore italiano amplierà la sua offerta con una miniserie ricca di mistero ed elementi sovrannaturali. Andiamo alla scoperta dei primi dettagli del nuovo annuncio Star Comics, Phantom Seer!

Durante la live Star Versus, la casa editrice ha presentato agli spettatori la miniserie in quattro volumi Phantom Seer, dall’autore Tougo Gotou e dall’illustratore Kento Matsuura. Vincitore della Gold Future Cup 2018 di Weekly Shonen Jump, iconica rivista giapponese edita da Shueisha, farà il suo debutto nella primavera del 2022.

Per chi non lo conoscesse, Phantom Seer è un’avventura horror intrisa d’azione, mistero e sovrannaturale. La trama segue le vicende di Riku Aibetsu, una liceale allegre e solare, nonché molto altruista, che possiede un sesto senso grazie al quale riesce a prevedere ogni possibile situazione minacciosa. Sfruttando questa sua abilità, riesce ad aiutare le persone in pericolo, o almeno questo è quello che pensa. Un giorno, un suo lugubre e misterioso compagno di scuola, Iori, le apre gli occhi sul mondo degli Spiriti e sulle facoltà psichiche.

Prossimamente, Edizioni Star Comics comunicherà ulteriori dettagli sulla finestra di rilascio di questa avventura serializzata in Giappone su Shonen Jump. Nel frattempo, continua la ONE PIECE Road to 100 di Star Comics. Vi lasciamo infine all'ultimo annuncio Star Comics, l'avventura fantasy italiana Il Tesoro Perduto.