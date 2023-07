Phoenix: Eden17 è il nuovo anime firmato Disney+, uscito il trailer

Phoenix: Eden17 è programmato per essere una delle serie di maggior successo della piattaforma streaming Disney+, completamente prodotta da quest'ultima e dalla trama intrigante, assicurando alte aspettative ai propri abbonati.

Il debutto di Phoenix: Eden17 sulla piattaforma streaming è previsto per il 13 settembre di quest'anno, al momento sconosciuto il numero di episodi.

L'opera è tratta dal manga omonimo di Osamu Tezuka, intitolato in giapponese Hi no Tori: Eden No Sora (letteralmente Phoenix: Lo spazio di Eden) e riceverà anche una sua versione cinematografica intitolata Phoenix: Reminiscence of Flowers (Hi no Tori: Eden no Hana, letteralmente "Il fiore di Eden"). Non sono stati resi noti maggiori dettagli a riguardo, ma uscirà il 3 novembre in Giappone e avrà un finale diverso dalla serie in uscita.

Ad occuparsi dell'animazione è lo Studio 4°C ha presentato un nuovo trailer e una nuova immagine di Phoenix: Reminiscence of Flower. I doppiatori dei personaggi principali sono attori famosi nel panorama cinematografico nipponico.

L'anime segue una donna di nome Romi e il suo compagno mentre lasciano una Terra ormai devastata per dirigersi verso una nuova vita sul pianeta Eden17. Tuttavia, la vita è già stata estinta sul nuovo mondo e Romi si ritrova a vivere una vita ancora più dura. La serie adatterà l'arco narrativo intitolato Nostalgia.

Sono diversi gli anime che debutteranno su Disney+ prossimamente, uno di questi è Ishura di cui è disponibile la data del debutto e da pochi giorni è stato reso disponibile Bleach: Thousand-Year Blood War Part 2.