Phoenix: Reminiscence of Flower, svelato trailer del film anime alternativo

Il sito web ufficiale di Phoenix: Reminiscence of Flower ( Hi no Tori: Eden no Hana , letteralmente "Fiore dell'Eden"), la versione cinematografica dell'adattamento anime Phoenix: Eden17 del manga Phoenix di Osamu Tezuka , ha svelato un nuovo trailer e una nuova visual per il film giovedì.

Il film uscirà in Giappone il 3 novembre e presenterà un finale diverso rispetto all'anime Phoenix: Eden17. L’ anime Phoenix: Eden17 in quattro episodi ha debuttato in tutto il mondo su Disney+ mercoledì. Il titolo giapponese dell'anime è Hi no Tori: Eden no Sora (letteralmente, Phoenix: Eden's Space).

L'anime segue una donna di nome Romi e il suo partner mentre lasciano la Terra devastata e si dirigono verso una nuova vita sul pianeta Eden17. Tuttavia, la vita si è già estinta nel nuovo mondo, quindi Romi si ritrova a vivere lì una vita ancora più dura. L'anime è basato sull'arco narrativo "Nostalgia" del manga originale, che il sito ufficiale di Osamu Tezuka descrive come segue:

La trama di questo capitolo inizia con la morte di George in un incidente poco dopo che lui e la sua amante Romi iniziano a vivere una nuova vita da soli sul deserto del Pianeta Eden 71. Romi era incinta del bambino di George a quel tempo. Avendo deciso di proteggere da sola il pianeta e suo figlio, evita ripetutamente il mondo per cercare di avere discendenti con il figlio di George.

Ci ha provato molte volte ma poteva avere solo maschi. Dopo essersi isolata, si sveglia e trova una ricca città chiamata Eden. Phoenix aveva lasciato che una creatura cosmica amorfa chiamata Moopie avesse figli con i discendenti di Romi. Romi diventa la regina dell'Eden, ma gradualmente inizia a desiderare la terra. Un giorno, un ragazzo dell'Eden di nome Com si imbatte in una misteriosa astronave fatta di roccia nelle profondità proibite delle montagne. Insieme a Romi, Com parte per la terra dei suoi antenati che non ha mai visto.

Shōjirō Nishimi ( Mutafukaz , Batman: Gotham Knight "Have I Got a Story for You", Ani-Kuri 15 "Invasion from Space - Hiroshi's Case") ha diretto l'anime allo Studio 4°C . Katsunari Mano ( Death Note Light up the NEW world ) e Saku Konohana ( Children of the Sea ) sono stati gli sceneggiatori. Tatsuzou Nishida ( capo animatore di Children of the Sea ) ha disegnato i personaggi ed è stato anche il capo direttore dell'animazione. Shinji Kimura ( Children of the Sea ) era il direttore artistico.