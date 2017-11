Phoenix Resurrection: svelata la bellissima variant cover di Gabriele Dell'Otto!

debutterà nel corso di, il nuovo rilancio editoriale della Casa delle Idee. Recentemente è stata svelata una bellissima variant cover.

La copertina variant del primo numero di Phoenix Resurrection: The Return Of Jean Grey è firmata da Gabriele Dell'Otto e ve ne proponiamo un estratto in calce al nostro articolo.

Di seguito, invece, la sinossi della serie targata Marvel Legacy che vedrà il ritorno della Fenice originale:

"Lei ritornerà, come la Fenice dalle ceneri. Anni fa, Jean Grey morì e gli X-Men l'hanno pianta. Da allora, il mondo è cambiato, i suoi compagni di squadra hanno vissuto senza di lei e sono morti senza di lei. E ora, quando strani eventi hanno iniziato ad accadere nel mondo, quegli stessi compagni possono apprendere solo una cosa - l'unica vera Jean Grey è tornata!"

Ricordiamo che, come ha annunciato Panini Comics durante la conferenza di Lucca Comics & Games 2017, Marvel Legacy debutterà durante la prossima primavera in Italia: prima, però, c'è Secret Empire, lo sconvolgente maxi evento che vedrà Captain America come villain.