Phoenix Resurrection ha un trailer: l'originale Jean Grey è sempre più vicina!

Il, come sappiamo, riporterà in vita molti personaggi scomparsi da tempo o creduti morti. Oltre al già noto ritorno di, riapparso in, sappaimo che anche l'originaletornerà a calcare il palcoscenico Marvel. Quest'oggi, la Casa delle Idee ha rilasciato un teaser trailer per la miniserie a lei dedicata.

Di seguito il comunicato stampa Marvel:"Questo dicembre, la Jean Grey adulta vivrà di nuovo, in un ritorno che i fan hanno richiesto per anni. Oggi, Marvel è orgogliosa di presentare uno sguardo più ravvicinato al ritorno di Jean, con un video teaser speciale della prossima epopea in cinque parti PHOENIX RESURRECTION."

lo sceneggiatore della serie, Matt Rosenberg, ha dichiarato in merito:"La nostra serie esaminerà come lei ritornerà, perché ritornerà e cosa questo significhi in senso più ampio per gli X-Men e per il mondo nel suo insieme."

Il senior editor, Mark Paniccia, ha aggiunto:"Una delle cose che mi entusiasma davvero come editore, riguardo al ritorno di un personaggio come questo, è dove andremo con lei ora. La sua missione ora, per quanto semplice possa sembrare, è salvare il mondo. Il modo in cui lo farà sorprenderà un sacco di lettori."

Per celebrare la potenza del personaggio e lo status iconico che ha raggiunto, i cinque numeri saranno disegnati da cinque diversi artisti di grande successo che offriranno la loro interpretazione di Jean Grey durante la miniserei.

In apertura potete trovare il teaser trailer di Phoenix Resurrection.