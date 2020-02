Vi piace la sciarpa di Tanjiro di Demon Slayer? Sarà presto acquistabile

In inverno è sempre bene coprirsi con indumenti caldi e comodi per combattere al meglio il freddo. Se poi lo si può fare indossando indumenti dei nostri personaggi degli anime preferiti, meglio ancora. Premium Bandai sta per fare uscire una replica della sciarpa di Tanjiro Kamado di Demon Slayer.

La sciarpa, che potete trovare in calce alla notizia, è quella che il nostro ammazza demoni preferito indossa nei primissimi episodi dell'anime, quando la sua famiglia viene brutalmente eliminata dai demoni e si trova a dover badare alla sorellina Nezuko, tramutata in uno di essi. Di colore azzurro, la sciarpa misura 185cm x 25cm e porta un'etichetta di colore beige con il simpatico volto di Tanjiro ed una maschera. Se volete preordinarla, il costo si aggira sui 4,950 yen (più o meno sui quaranta euro) ed è disponibile dal mese di Marzo. Se invece siete a corto di denaro al momento, vi segnaliamo questo geniale cosplay a basso costo di Rengoku, uno dei Pilastri ammazza demoni.

Al momento, la prima stagione di Demon Slayer è conclusa e i fan stanno aspettando notizie dal film di prossima uscita Demon Slayer- Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha Ren di cui ci aspettiamo un trailer per Marzo. Recentemente Demon Slayer è stato premiato al festival film anime di Tokyo come miglior anime della scorsa stagione televisiva.