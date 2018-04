Piano Forest, il nuovo anime che nel 2018 approderà su Netflix, si comporrà di 24 episodi

Tratto dal manga omonimo di Makoto Isshiki, Piano Forest (o Forest of Piano, se preferite) si sta rivelando uno degli anime più ispirati della stagione primaverile. Poiché nelle ultime ore è emersa in rete la sinossi ufficiale del prossimo episodio, accompagnata per l’occasione da una ricca selezione di screenshot, scopriamone subito il contenuto!

Piano Forest #2 – Per poter suonare Chopin

Data: 16 aprile 2018

16 aprile 2018 Trama: "Il geniale ex-pianita noto come Sosuke Ajino, la cui vita è andata distrutta a causa di un tremendo incidente stradale, sente che sia una quale connessione dovuta al fato fra lui e Kai, che può suonare con molta facilità il pianoforte. D’altra parte, Kai ha qualche difficoltà ad eseguire il ‘Valzer op. 64 n. 1’ [conosciuto anche come il ‘Valzer del minuto’] di Chopin. Di solito riesce ad eseguire qualsiasi canzone che abbia ascoltato almeno una volta… Preoccupato, Kai cerca di contattare Ajino, ma…"

Intitolato ‘Umi’, il tema di apertura di Forest Piano sarà udibile a partire dall’episodio due, che secondo la programmazione nipponica verrà trasmesso lunedì prossimo. Il primo episodio della serie, invece, si è aperto con lo ‘Studio op. 10 n. 1’ in Do Maggiore composto da Fryderyk Chopin ed eseguito in questo caso dal personaggio principale dell’anime, Kai Ichinose.



Questi e altri brani faranno parte dell’album musicale che uscirà in estate. Intitolato ‘Piano no Mori: Piano Best Collection I’, il CD sarà commercializzato a partire dal prossimo 20 giugno, includerà una ventina di brani e sarà venduto a 3.000 Yen. I vari brani saranno eseguiti dai pianisti Kyohei Sorita (Sousuke Ajino), Ryoma Takagi (Shuhei Amamiya), Niu Niu (Pan Wei), Symon Nehring (Lev Shimanovsky) e Juliette Journaux (Sophie Olmesson).

Composto da 24 episodi, l'anime approderà su Netflix Italia entro la fine del 2018.