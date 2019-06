Il Piano nella Foresta, la seconda stagione disponibile su Netflix

Dopo aver debuttato su Netflix la prima serie de Il Piano nella Foresta, riusciamo finalmente a mettere mano anche sulla seconda parte, disponibile da pochi giorni sul catalogo del colosso streaming statunitense.

Dopo essere rimasti affascinati, seppur con lo sguardo verso il basso per via di una caratterizzazione dei personaggi fin troppo poco evidenziata, dal potenziale della musica come strumento di interazione tra due persone, che a proposito vi invitiamo a recuperare nel nostro articolo di approfondimento sulla prima parte de Il Piano nella Foresta, di cui abbiamo parlato abbondantemente nella recensione speciale. Nonostante la prima stagione sia stata aggravata da un comparto tecnico e una sceneggiatura con non poche pecche qualitative, siamo comunque usciti con un piacevole retrogusto alla visione del progetto firmato studio Gaina (sussidiaria del famoso studio Gainax).

La storia racconta le vicende di Kai e Shuhei, due ragazzini totalmente opposti che vivono una quotidianità altrettanto diversa, ma con una passione in comune, l'amore per il pianoforte. E sarà questo meraviglioso strumento a instaurare un prezioso legame tra i due personaggi. La regia sarà questa volta affidata a Hiroyuki Yamaga (famoso produce di Neon Genesis Evangelion) che prenderà il posto di Gaku Nakatani, con la sceneggiatura tra le mani Mika Abe.

E voi, invece, cosa ne pensate di quest'anime, avete già visto la prima parte della serie televisiva? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!