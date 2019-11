Il piano di Sir Nighteye e la verità su Overhaul nel sesto episodio di My Hero Academia

La quarta stagione di My Hero Academia sta entrando, puntata dopo puntata, sempre di più nel vivo di questo nuovo arco narrativo. Overhaul sta facendo le sue mosse come anche la Lega dei Cattivi e gli eroi si organizzano per farsi trovare preparati e rispondere nel modo giusto a qualsiasi minaccia si presenti nel futuro.

E mentre gli utenti si chiedono quale sia, nello specifico, la differenza che c'è tra la droga con cui Overhaul fa i proiettili smorzanti e l'abilità di Eraserhead la puntata sei di My Hero Academia, dal titolo "Una storia tremenda", fa luce su alcuni segreti che i nemici celano e mostra un gruppo di eroi deciso a far squadra e agire per porre fine una volta per tutte ai piani che Chisaki e la Yakuza vogliono attuare.

La puntata in questione si apre con Izuku Midoriya, Eijiro Kirishima, Ochaco Uraraka e Tsuyu Asui che lasciano l'Accademia per cominciare una nuova giornata di studio sul campo. Sebbene i quattro aspiranti eroi frequentino tutti Agenzie diverse, sono fortemente stupiti nel constatare di esser stati convocati esattamente allo stesso posto.

La situazione diventa ancora più strana quando, una volta giunti, trovano i Big 3: Mirio Togata, Tamaki Amajiki e Nejire Hado, i quali stanno svolgendo lo studio sul campo con tre delle stesse agenzie che frequentano gli altri studenti convocati. Eppure è molto insolito che vengano chiamati tutti quanti lo stesso giorno alla stessa ora. Il mistero viene svelato quando finalmente raggiungo il quartier generale dell'Agenzia di Nighteye. Oltre a loro sono presenti tanti altri eroi, alcuni famosi altri più sconosciuti e sembrano esser stati tutti convocati dal padrone di casa che ha un piano da esporre.

Tra gli eroi figurano: Ryukyu, Fat Gum, Eraserhead e Gran Torino, accompagnati dai meno noti: Rock Lock, Kesagiriman e Mr. Brave. Quando tutti i convocati sono presenti, Sir Nighteye, insieme al suo assistente Centipeder, espone il motivo dell'incontro; incontro organizzato per parlare di Overhaul e il piano per catturarlo.

Secondo le ricerche svolte dall'eroe sembrerebbe che il capo della Yakuza stia creando i proiettili smorzanti che hanno colpito Kirishima, servendosi del sangue della figlia Eri, la bambina che già in precedenza Togata e Deku hanno incontrato. L'obiettivo primario dei presenti sarà quello di mettere in salvo la bambina e solo in un secondo momento catturare Overhaul. Per farlo però devono essere certi della posizione in cui si nasconde, poiché se falliscono questi alzerà la guardia e rintracciare Eri diverrebbe impossibile.

Sir Nighteye ha delle idee sui luoghi in cui si nasconde la Yakuza ed ecco spiegato anche il motivo per il quale a comporre tale squadra d'azione siano stati convocati proprio quelli eroi fra tutti. Alcuni di questi stavano già lavorando al caso, mentre gli altri sono quelli la cui zona di pattuglia rientra tra i punti d'interesse tenuti d'occhio da Nighteye. Quindi vuole far affidamento sulle conoscenze che essi hanno delle varie zone, per poter scoprire, senza margine d'errore, quella giusta in cui Overhaul tiene nascosta Eri.

