Pianto per Your Lie in April? Il regista torna con il film 'Words Bubbling Up Like Cider'

Alcune perle nel mondo dell'animazione riescono a unire gli spettatori in un profondo alone di emotività, soprattutto quando la storia è narrata con maestria e con un tripudio di sentimenti. Dopo Your Lie in April, il regista Kyohei Ishiguro sta per tornare con un film originale, Words Bubbling Up Like Cider.

Il film Cider Kotoba, annunciato lo scorso febbraio, riscosse immediatamente un notevole interesse da parte del pubblico, soprattutto a seguito del regista incaricato di dirigere il lungometraggio. Ishiguro, infatti, è un nome noto nell'industria, soprattutto dopo aver partecipato al commovente anime di "Bugie d'Aprile", che ha fatto molto parlare di sé grazie alla storia tra Arima e Kaori.

Nelle ultime ore, Words Bubbling Up Like Cider è tornato a riscuotere le attenzioni del pubblico grazie a un nuovo trailer promozionale, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. Previsto al debutto il prossimo 15 maggio, il lungometraggio animato dello studio Signal.MD è tra le pellicole più attese per questo 2020, seppur non sia ancora stata annunciata una distribuzione internazionale al di fuori dal Giappone.

Ne approfittiamo, ad ogni modo, per ripassare la trama del film che recita quanto segue: "Words Bubbling Up Like Cider racconta del potere della musica, di un ponte in grado di legare Cherry, un ragazzo estremamente riservato e non in grado di comunicare con le altre persone, e Smile, una buffa ragazza che si nasconde dietro una maschera. Il loro incontro improvviso cambierà le loro vite?"

E voi, invece, che aspettative avete per questo film? Sentite un dolce profumo di lacrime? Lasciateci la vostra opinione, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.