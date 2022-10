Su quali piattaforme arriverà Vinland Saga 2? L'ufficialità di Crunchyroll

In contemporanea all'annuncio sulla data di uscita di Vinland Saga 2 Crunchyroll ha reso noto che l'anime entrerà a far parte del suo catalogo. Scopriamo tutti i dettagli rivelati dalla piattaforma d'intrattenimento streaming.

Sul sito ufficiale dell'adattamento anime di Vinland Saga è stato quest'oggi pubblicato un nuovo trailer sulla seconda stagione che rivela la OST "River" di Anonyomouz e che rivela la data di uscita ufficiale. Vinland Saga Stagione 2 debutterà il 9 gennaio in Giappone e in simulcast streaming su Crunchyroll.

Il palinsesto invernale di Crunchyroll ha dunque tolto i veli sulla sua prima bomba. A questa seconda stagione anime di Vinland Saga non lavora più Studio WIT, che come accadde con Attack on Titan lascia il posto a Studio MAPPA. Come rivelato in precedenza, ciò comporterà una profonda revisione del titolo. Tra i membri dello staff già noti troviamo Takahiro Abiru come character designer, Hiroshi Seko come sceneggiatore e Yutaka Yamada come compositore.

Le parole dell'autore di Vinland Saga sulla Stagione 2 ci avvicinano all'uscita dell'anime, che proseguirà l'avventura vichinga dei protagonisti. L'omonimo manga conta al momento 26 volumi usciti in Giappone, mentre la pubblicazione italiana è curata da Star Comics. E voi siete entusiasti per questo annuncio che amplia ulteriormente l'offerta anime di Crunchyroll?