La piccola Chichi diventa adulta e provocante in questo nuovo cosplay di Dragon Ball

Nelle primissime avventure di Goku in Dragon Ball, il bambino ancora inconsapevole delle differenze tra maschi e femmine e di quale fosse il significato di certe parole, incontrò la giovane Chichi. La bambina riuscì a strappare una promessa di matrimonio all'ingenuo ragazzino che poi si realizzerà solo dopo il torneo Tenkaichi anni a venire.

Crescendo, in Dragon Ball vediamo Chichi cambiare più volte costume. Si passa dal lungo abito blu di tipo cinese mostrato al torneo contro Goku ai vari abiti da casalinga durante gli archi narrativi di Dragon Ball Z. Come sarebbe stata la ragazza se si fosse presentata al torneo con gli stessi abiti che aveva da bambina, composta da quell'armatura a forma di costume da bagno?

Il cosplay di Fabibi ci mostra il potenziale esito in questa Chichi cresciuta. Sulla testa spicca il casco rosa con l'enorme scure da lanciare ai nemici, come fece con il Genio delle Tartarughe, mentre il resto del vestito lascia poco spazio all'immaginazione. Il top mette in bella vista il seno mentre nella parte inferiore sono in primo piano le gambe e il sedere. Il mantello azzurro e svolazzante completa il cosplay di Chichi insieme agli stivali e guanti rosa.

Potete rivedere la piccola Chichi con una maratona di Dragon Ball durante la quarantena. Il personaggio è stato ritratto in un cosplay anche da Corpsekid.