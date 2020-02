La piccola Nezuko di Demon Slayer corre in un simpaticissimo cosplay

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha trovato lungo il suo percorso di trasmissione televisiva tanti fan. Lo stile dello studio Ufotable, i personaggi tratteggiati da Gotouge sensei e una storia semplice ma efficace sono riusciti a fare breccia nel cuore degli amanti di anime e manga di tutto il mondo. Questo ha portato alla creazione di tanti cosplay.

Dopo un cosplay femminile per Zenitsu, in rete ha iniziato a fare faville quello dedicato a Nezuko, la protagonista di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Come ricorderanno in molti, Nezuko è stata trasformata in demone da Kibutsuji Muzan ed è questo il motivo del viaggio del protagonista. Uno dei suoi poteri è quello di modificare il proprio corpo, diventando delle dimensioni del fisico di una bambina fino a quelle di una donna adulta e matura.

La prima di queste versioni apparse in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è quella che finora più ha conquistato i fan. La piccola Nezuko-chan è diventata col tempo anche un meme, e ora rivive nel cosplay che potete vedere in calce, realizzato da memphis chibi. La cosplayer non si è solo trattenuta a una foto, bensì ha realizzato un vero e proprio video che simula la corsa della piccola Nezuko, come quando scappa da Shinobu nella foresta del monte Natagumo.

Prima di poter rivedere Nezuko o gli altri protagonisti, i fan di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba dovranno attendere diversi mesi. È infatti previsto per quest'anno il film Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen col primo teaser che potrebbe arrivare a marzo.