Piccolo break per One-Punch Man, l'autore ONE è stato sorpreso da una brutta influenza

Un altro piccolo intoppo per One Punch-Man, la meravigliosa opera di ONE e Yusuke Murata dedicata alle avventure dell'eroe per hobby Saitama. Dopo il breve ritardo di pubblicazione del capitolo 121 del manga infatti, l'autore ha confermato che si sarebbe preso un piccolo break anche per quanto riguarda la distribuzione del webcomic.

ONE si è immediatamente scusato con i fan incolpando il suo precario stato di salute, dovuto ad una brutta influenza contratta di recente. La malattia ha successivamente costretto il mangaka in ospedale, dove è stato ricoverato per una febbre molto alta. In calce potete dare un'occhiata anche al tweet del disegnatore Yusuke Murata, che ha augurato al collega e amico una pronta guarigione.

Al netto di questi piccoli problemi comunque, One-Punch Man sta proseguendo con costanza e anche lo scorso 16 novembre ha messo in mostra un capitolo di tutto rilievo. L'ultima uscita ci ha mostrato lo scontro tra il risvegliato Garou e l'eroe di classe S Puri Puri Prisoner, conclusosi con una mnetta sconfitta ai danni del secondo. Il capitolo è proseguito con l'intervento di Superalloy Darkshine, giunto giusto in tempo per salvare il collega e pronto a dare il 100% contro il suo formidabile avversario.

E voi cosa ne pensate? State seguendo il manga? Fatecelo sapere con un commento! Se vi è piaciuta l'ultima uscita inoltre vi consigliamo di dare un'occhiata a questa splendida color realizzata da un fan.