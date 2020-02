E se Piccolo di Dragon Ball prendesse i poteri di Lanterna Verde della DC?

Nel corso del tempo la serie di Dragon Ball è stata oggetto di un certo numero di crossover con altre serie Shonen che hanno fatto letteralmente impazzire i fan. Basti pensare a quello in cui i Guerrieri Z hanno incontrato i Pirati di One Piece in un movie, oppure l'incontro di varie serie nel videogioco Jump Force.

Eppure, anche con il passare del tempo, la passione verso il manga ideato da Akira Toriyama da parte dei fan è così forte da renderli insaziabili. Molti sono quelli che vorrebbero vedere altri crossover degni di nota, crossover che magari vadano anche al di là del solo mondo anime e manga, abbracciando le serie a fumetti americane come Marvel o DC.

Questo si evince anche dal fatto che molto spesso si trovano sul web personaggi facenti parte del mondo di Goku e compagni, legati a quello supereroistico. La fan art che vogliamo mostrarvi oggi è stato realizzato da un artista di Reddit, Migzors, che ha voluto onorare un personaggio come Piccolo dei poteri di un grande eroe della DC Comics: Lanterna Verde.

Sappiamo come questo sia un supereroe che nel corso degli anni è stato interpretato da moltissimi personaggi diversi. Per citarne due Hal Jordan e Guy Gardner. E, oggi, si aggiunge alla lista anche il namecciano più forte di tutti i tempi.

Come potete vedere dall'illustrazione riportata in calce all'articolo, Piccolo viene disegnato con l'anello di Lanterna Verde al dito, un mantello evanescente sul verde e una tunica nera con il logo del supereroe sul petto.

E tu cosa ne pensi di questo crossover? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.