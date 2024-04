Dragon Ball, 3 curiosità sul commovente rapporto tra Piccolo e Gohan

Il rapporto tra i due personaggi evolve costantemente durante il corso dell'opera: Gohan vede in Piccolo una seconda figura paterna. Dal canto suo, il namecciano, che per Gohan è stato mentore e amico, ritrova nel Saiyan un figlio che non ha mai avuto. Quali sono dunque le curiosità più interessanti sul rapporto tra i due?

Gohan indossa con orgoglio gli abiti di Piccolo

Toriyama ha reso Dragon Ball un opera immortale per diversi motivi, tra cui, come in questo caso, l'attenzione a dettagli mai spiegati esplicitamente: sebbene per la maggior parte del tempo in Dragon Ball Z l'abbigliamento di Gohan sia molto simile a quello del padre Goku, durante la saga di Cell il giovane Saiyan decide di indossare gli abiti ricevuti in regalo da Piccolo come segno di orgoglio per i progressi fatti durante l'allenamento insieme.

Un modo elegante e sottile di omaggiare il proprio mentore, evidenziando come Gohan sia determinato a migliorarsi fisicamente indossando i pesanti abiti del namecciano, oltre a sottolineare la profonda connessione tra i due, espressa visivamente.

Gohan Beast è merito di Piccolo!

L'arco narrativo dei Supereroi di Dragon Ball Super si conclude con la trasformazione di Gohan in Beast, una tecnica potentissima di cui Goku sembra essere molto fiero, essendo finalmente sicuro che il figlio potrebbe proteggere il pianeta anche in sua assenza.

Non si offende inoltre quando Gohan gli rivela che il merito del raggiungimento di un tale livello di potenza è dell'allenamento con l'amato mentore, piuttosto che di quello con il padre.

Gohan sviluppa la sua versione del Cannone Speciale

In Dragon Ball Super: Super Hero, al culmine della battaglia tra Gohan e Piccolo contro Cell Max il giovane Saiyan sfoggia la sua versione del Cannone Speciale, tecnica iconica del namecciano suo maestro.

Attraverso questo espediente, la narrazione enfatizza come il legame tra i due sia talmente profondo da aver consentito a Gohan di sviluppare e migliorare una tecnica caratteristica di un altro personaggio, facendola propria.

La recente scomparsa del padre dell'opera è l'occasione per ricordare i 5 scontri più belli di Dragon Ball secondo il suo creatore Akira Toriyama.

