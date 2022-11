Pikachu diventa un calciatore in queste bellissime carte promo del TCG Pokémon

Mentre aspettiamo l'uscita delle carte del TCG di Pokémon Spada e Scudo, previsto per l'inizio del 2023, arriva dall'Inghilterra una nuova iniziativa che vede The Pokémon Company collaborare con la Football Association inglese. Per gli amanti del TCG, il progetto si è concretizzato in una adorabile carta promo di Pikachu che gioca a calcio.

La carta Pikachu on the Ball, che trovate riportata in calce, è solo l'ultima di una serie di cinque figurine che compongono la collezione "Futsal Promo", realizzata in collaborazione tra The Pokémon Company e la Football Association inglese, ovvero l'organizzazione che si occupa della promozione del calcio a 5 nel Regno Unito.

I mostriciattoli tascabili sono dunque diventati protagonisti della campagna Master The Game, volta ad avvicinare i giovani inglesi al calcio a 5 (o Futsal) tramite un vero e proprio campionato nazionale di squadre giovanili che si è tenuto a cavallo tra il 2021 e il 2022. Per commemorare il campionato e la buona riuscita del progetto, The Pokémon Company ha rilasciato cinque carte promo, l'ultima delle quali è proprio quella dedicata a Pikachu.

Le cinque figurine mostrano, accanto alla mascotte Pokémon, anche Eevee e gli starter di ottava generazione Grookey, Scorbunny e Sobble: l'idea è quella di comporre una sorta di "dream team" Pokémon per il Futsal, dal momento che ciascuno dei cinque mostriciattoli ritratti indossa una divisa da calcio e palleggia con una speciale Poké Ball.

Le cinque carte potrebbero presto diventare estremamente ricercate tra i collezionisti, dal momento che l'unico modo per ottenerle è la partecipazione al programma Pokémon Futsal oppure l'acquisto di prodotti Pokémon per almeno 15 sterline in un negozio inglese della catena GAME, solo fino ad esaurimento scorte. Insomma, se non avete in programma un viaggio nel Regno Unito nel giro di qualche giorno è piuttosto difficile che riusciate a mettere le mani su un Pokémon Futsal.