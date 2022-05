Pikachu diventa un caricabatterie: il Pokémon vi aiuterà con il suo attacco Fulmine

Ci sono tanti prodotti a tema Pokémon, tra i più venduti al mondo. Il progetto della Pokémon Company infatti è estesissimo e può vantare una miriade di gadget, peluche, statuine, oltre che i famosi videogiochi. Talvolta ci sono anche collaborazioni con marchi di vestiti e quindi le creaturine catturabili appaiono anche su scarpe e maglie.

Quindi il mondo Pokémon a livello di merchandising è estremamente variegato e lì dove non arriva la produzione ufficiale ci pensano i fan. Considerata la varietà delle bestioline che abitano questo universo, ci sono tanti prodotti particolari che possono essere creati traendo spunto dalle abilità speciali dei Pokémon. Ad esempio, un pokémon elettrico potrebbe essere un ottimo caricabatterie per cellulari e altri dispositivi.

A rendere realtà questo progetto ci ha pensato l'artista Nendoyorishin, che sa lavorare con l'argilla. Sfruttando un caricatore wireless, ha creato una statua di Pikachu capace di caricare uno smartphone, come è possibile vedere in foto. Il pokémon è replicato perfettamente con il suo colorito giallo e la coda, mentre una delle guance rosse è il luogo in cui è stato posizionato il caricabatterie. Vi piace questa creazione e la terreste a casa vostra?

In giro per il mondo ci sono tanti prodotti falsi di Pokémon. E conoscevate le origini di Pikachu?