Dopo Pikachu, ricordate il primo Pokémon catturato da Ash Ketchum a Kanto?

L'allenatore Ash Ketchum che ha sempre 10 anni è ormai l'emblema dell'anime di Pokémon. Non importa quanto viaggia e quanti pokémon cattura, per lui il tempo non passa mai. Ma per noi sì, e infatti sono passati oltre 20 anni dal suo debutto in Pokémon. A Biancavilla, inizialmente conosciuta come Pallet, ebbe inizio il suo viaggio.

Ash Ketchum si presentò in ritardo dal professor Oak, trovando già prese le pokéball con Charmander, Squirtle e Bulbasaur dagli altri allenatori. Il giovane protagonista di Pokémon fu comunque costretto a prendere un Pikachu indomabile con cui nascerà un'amicizia solida che dura ancora oggi. Ma dopo Pikachu, qual è stato il primo Pokémon catturato da Ash nell'anime?

Dopo aver salvato Pikachu e aver fatto la conoscenza del Team Rocket, nel terzo episodio della serie originale di Pokémon intitolato proprio "Il primo Pokémon catturato" vediamo Ash alle prese con una creaturina. Nel bosco, l'ingenuo e ancora inesperto allenatore lanciò la sua pokéball verso un Caterpie, che cedette e venne catturato.

Il coleottero fu così il primo pokémon catturato di Ash e fu contemporaneamente anche il primo pokémon ad evolversi. Nel corso dello stesso episodio infatti, dopo essere stato usato per catturare un Pidgeotto, si evolse in Metapod. Diversi episodi dopo, quel Metapod si evolse ancora in un Butterfree che fu poi liberato da Ash, così come accaduto ad altre creature nel corso del lungo anime.