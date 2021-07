Pikachu usa Volo: arriva l'aereo dedicato al famoso pokémon

Ormai i Pokémon sono un fenomeno mondiale. Ne è passata di acqua sotto i ponti dall'arrivo di quel videogioco per Game Boy, dal quale si generarono seguiti su seguiti e trasposizioni manga e anime. Ad oggi, è in corso l'anime di Pokémon: Esplorazioni disponibile anche su Netflix che ci mostra Ash e il suo Pikachu alle prese con un nuovo viaggio.

Pikachu però possiamo vederlo non soltanto nei cartoni animati: mentre possiamo catturarlo nella vita reale con il seguitissimo Pokémon Go, il mostriciattolo tascabile giallo e con le guance rosse si mostra anche in altri modi. Infatti è da diverso tempo che la Pokémon Company stringe alleanze commerciali con altri brand, portando l'immagine di Pikachu in tutto il mondo con treni e auto. Ora però al tipo elettro tocca addirittura volare.

In una collaborazione con l'azienda giapponese Skymark, una compagnia di volo nipponica, la Pokémon Company ha preparato un nuovo design per gli aerei dipingendoli di giallo e colorandoli con varie pose di Pikachu, in volo grazie a dei palloncini legati al corpo. Anche molto del materiale presente all'interno del jet è dedicato al pokémon: i bicchieri, i poggiatesta, il packaging per il cibo e anche le divise delle hostess sono tutti stati preparati per il tema. In aggiunta, a tutti i bambini che saliranno sulle tratte di Skymark verrà regalato un album da colorare e un portachiavi con il Pikajet.

Anche se nel videogioco dei Pokémon Pikachu non può usare la tecnica Volo, nella realtà riesce comunque a librarsi nei cieli.