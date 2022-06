I pilastri di Demon Slayer diventano ninja di Naruto in questo fantastico video

I mash-up sono all'ordine del giorno per i fan di anime e manga. Con tanti universi diventati famosi, ognuno con i propri personaggi e con il proprio stile, è inevitabile che ci siano alcuni appassionati che stravedono per più opere e decidono di mescolarle, come accaduto di recente con Demon Slayer e Naruto.

Se Marcosfill ha immaginato Naruto nel mondo Pokémon, stavolta è il mondo dei ninja di Masashi Kishimoto ad essere il punto di approdo per i personaggi di un universo molto più violento e oscuro. D Not So Good Artist ha pubblicato sul suo canale Youtube un nuovo video dove i cacciatori di Demon Slayer diventano ninja di Naruto. Scompare quindi il classico stile di Koyoharu Gotouge e si possono vedere Tanjiro e gli altri ridisegnati con lo stile di Masashi Kishimoto ma anche reinterpretati come ninja, cambiando vestiario e armi.

Si parte con Himejima Gyoumei, pilastro della roccia, che diventa un ninja del Villaggio della Roccia. Sanemi Shinazugawa è invece in una posa alla Naruto, e via via si continua con gli altri pilastri e i protagonisti come Tanjiro che vengono rivisitati, tra l'altro con una grande attenzione riservata allo stile dei vari villaggi. Una tavola con ben 12 personaggi ridisegnati da zero e che potrebbe essere una base per un ottimo spin-off di Naruto.

Ecco invece come sarebbero gli Akatsuki di Naruto se fossero stati Espada in Bleach.