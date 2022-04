I piloti Ferrari diventano personaggi anime grazie ad un'artista italiana

Il Campionato del Mondo di Formula 1 torna in Europa, precisamente in Italia con il GP di Imola. Nella giornata di ieri si sono tenute le qualifiche per la Sprint Race attesa questo pomeriggio. Per celebrare l'evento nel Bel Paese, la casa di Maranello ha commissionato ad un'artista un'illustrazione speciale.

Valeria Favoccia è un volto noto nel mondo della cultura pop dal momento che l'artista soprannominata "Lux" ha collaborato con saghe piuttosto celebri come quella di Stanger Things o, ancora, con Assassin's Creed attraverso illustrazioni originali.

Non c'era da stupirsi dunque se a Maranello abbiano deciso di affidarsi all'artista italiana per realizzare la nuova immagine di copertina dei social ufficiali di Scuderia Ferrari. Valeria ha così pensato di reinterpretare Charles Leclerc e Carlos Sainz nel suo iconico stile che trasforma i due piloti in personaggi anime. La rappresentazione grafica in questione, che potete recuperare in calce alla notizia, è stata apprezzata dalla community internazionale, merito anche del talento di un'illustratrice tutta italiana ed estremamente talentuosa. Per chi volesse conoscere meglio la figura di Valeria Lux Favoccia, tramite il link alla fonte potete accedere al profilo instagram ufficiale con alcuni dei progetti a cui l'artista ha lavorato.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa collaborazione tra il mondo del fumetto e quello della Formula 1? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.