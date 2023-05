La pirateria anime è sempre più popolare: il traffico generato dai siti illegali cresce

La pirateria è uno dei più grandi problemi dell'industria animata giapponese. Le perdite causate dal dilagare di questo fenomeno illegale sono enormi e purtroppo pare che con il passare del tempo la situazione stia peggiorando. La pirateria anime sembra prevalere sui principali servizi streaming.

La recente chiusura di uno dei principali siti pirata anime non sembra aver arginato il problema. Un nuovo studio ha infatti riportato che il traffico generato online da alcuni siti pirati di anime hanno ampiamente oscurato i numeri fatti registrare dai principali siti streaming anime, Crunchyroll e Hulu.

Ad aver condotto il report è il media Average Being, secondo cui un sito che diffonde illegalmente anime occupa l'ottavo posto tra i siti di streaming più visitati in tutto il mondo, sopra addirittura anche a Prime Video e Crunchyroll, che si è classificato invece al 22° posto di tale classifica.

Un portavoce di Average Being ha commentato lo studio affermando che la maggior parte degli utenti del sito web di pirateria anime si sono giustificati dicendosi "costretti" per via dei problemi di licenza dei vari paesi.

Quello della pirateria è un fenomeno in crescita, che però danneggia fortemente l'industria anime. Secondo gli studi della Japan's Content Overseas Distribution Association, associazione responsabile della supervisione della distribuzione internazionale dei contenuti giapponesi e delle operazioni antipirateria, il medium ha infatti perso all'incirca 15 milioni di dollari solamente nel 2021, una cifra in crescita di quasi 5 volte rispetto al 2019.