La pirateria ha effetti devastanti sull'industria manga, Shueisha stima perdite milionarie

La pirateria è un fenomeno quasi impossibile da arginare, una piaga che causa ingenti perdite all'industria, in particolare a quella dei manga, che, specialmente negli ultimi anni, è vittima di siti che distribuiscono opere illegalmente. Ma quanti sono esattamente i danni causati dalla pirateria?

Sul sito ufficiale della rivista giapponese Weekly Playboy, l'editore Shueisha ha condiviso un articolo che descrive nel dettaglio gli effetti della pirateria sull'industria dei danni. Si stima che, a causa dell'emergere di sempre più siti dedicati alla distribuzione illegale digitale di manga, le perdite superino il miliardo di yen, ossia, al cambio attuale, quasi otto milioni di euro.

In particolare, Shueisha ha puntato il dito contro un sito di distribuzione di manga pirata che si è recentemente diffuso attraverso i social network. Il sito, visualizzabile su qualsiasi dispositivo, da smartphone a computer, è cresciuto fino a raggiungere i 100 milioni di visite al mese nel marzo 2018. Al suo apice, questo sito ha causato danni economici ingenti.



In risposta a questa piaga, diversi editori hanno presentato denunce penali. Il sito in questione è stato chiuso nell'aprile del 2018 e il principale gestore è stato arrestato con accusa di violazione di copyright, oltre che condannato a un risarcimento di 10 milioni di yen.

Tuttavia, la comparsa di questo palcoscenico ha permesso il proliferare di centinaia di piccoli siti "clone", sui quali sono presenti, ribadiamo illegalmente, diversi manga. Attualmente, però, la pirateria non è più solo digitale. Nell'ultimo periodo sono nate versioni fisiche scansionate, dall'indubbia qualità cartacea, vendute a prezzo ridotto. I falsi in questione sono addirittura arrivati su importanti shop online.

Cosa ne pensate della pirateria e di questo fenomeno? Intanto, le vendite manga negli USA sono alle stelle; per gli editori c'è addirittura troppa richiesta. Vi lasciamo poi a una sfida che elegge il manga seinen più venduto.