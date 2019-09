Lotta alla pirateria: quattro editori giapponesi hanno fatto causa a dei siti americani

Il mese scorso vi abbiamo dell'impegno nella lotta alla pirateria profuso dalle più grandi casi editrici giapponesi, ancora oggi in lotta con il governo per l'approvazione di pene più severe verso chiunque favorisca la pirateria informatica. L'impegno però, secondo quanto rivelato recentemente da SN24, non è limitato al solo territorio nipponico.

Quattro case editrici infatti, Shueisha, Kadokawa, Kodansha e Shogakukan, si sono unite per fare causa ad almeno quattro grandi siti illegali americani. La denuncia è stata esposta a New York e presenterebbe una richiesta di risarcimento per "Infrangimento del copyright per almeno 93.000 Volumi".

Uno dei siti accusati, Hoshinoromi, sarebbe stato creato dall'ex admin di "Manga Mura" Romi Hoshino. Manga Mura, in particolare, avrebbe provocato alle maggiori aziende giapponesi perdite per decine di milioni di yen e fu chiuso definitivamente nell'aprile del 2018 dopo anni di tira e molla. Questa è la prima volta che gli editori si spingono al di fuori del proprio Paese.

Vista la crescita nel mercato internazionale di questo tipo di prodotti, è solamente naturale una risposta dura da parte di chi monopolizza il mercato fumettistico giapponese. Alcuni utenti americani però non hanno accolto positivamente la denuncia, ed hanno espresso nella giornata odierna la loro vicinanza ai quattro siti in questione.

E voi cosa ne pensate? La lotta alla pirateria necessita di norme più severe? Fatecelo sapere con un commento!