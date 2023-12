Lotta alla pirateria: M e le sue 27000 opere piratate chiuderà i battenti ?

La pirateria è uno dei problemi più diffusi quando si tratta di WebToon e anime. Però, uno dei siti punto di riferimento di questo fenomeno digitale illegale potrebbe esser chiuso nei prossimi giorni.

Dalle ultime notizie si apprende che Kakao Entertainment, l'editore di successi assoluti come Solo Leveling, dopo un'indagine lunga circa un quinquennio, ha finalmente scoperto chi si nasconde dietro al famosissimo M, un sito di pirateria che è riuscito a rendere disponibili illegalmente, fra Webtoon e anime, circa ventisettemila opere diverse.

Il rapporto ufficiale spiega che sono state individuate le identità di tre dirigenti del sito, incluso il fondatore. Ed è proprio partendo da queste informazioni che Kakao ora può attivare procedure penali per punire M che ha causato danni immensi (si parla di oltre 2 miliardi di Euro) all'industria fummetistica asiatica.

Sarebbe un passo importante per l'intero settore che darebbe la spinta per sconfiggere la sempre più svilente pirateria, ormai diffusa nel cinema, nella serialità televisiva, negli sport in TV e in qualsiasi altra fonte di intrattenimento. Ricordiamo che, negli ultimi anni, sono moltissimi i casi di editori che cercano di offrire le proprie creazioni al pubblico tramite fonti ufficiali, per semplificarne la fruizione.



Identificare i responsabili è solo l'inizio di un'azione legale sicuramente lunga, ma rappresenta un segnale forte.

Cosa ne pensate di questa mossa da parte di Kakao Entertainment? Pensate possa dare la scossa decisiva in questo mondo? Per restare in tema, avete sentito le ultime dichiarazioni del CEO di DAZN sui costi della pirateria calcistica?