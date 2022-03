Pirati famosi di film e serie ricevono un Jolly Roger come in ONE PIECE: li riconoscete?

I Jolly Roger di ONE PIECE sono famosissimi. Nella serie è sempre bene in vista quello dei pirati di Cappello di Paglia, col teschio che indossa il cappello paglierino donato da Shanks. Ce ne sono altri mostrati nel manga e nell'anime, tutti molto ispirati e che riassumono le caratteristiche della ciurma o del suo capitano.

Eiichiro Oda mostrò anche come disegnarli, così da avere una base da modificare poi in seguito. Un fan ha colto la palla in balzo e ha immaginato altri pirati provenienti da altri film o serie TV per immaginare nuovi Jolly Roger e come sarebbero se quei pirati fossero stati nel mondo di ONE PIECE.

Sul subReddit dedicato al manga di Oda, l'utente Heydude1001 ha pubblicato un'immagine con sei nuovi Jolly Roger. Si parte con Abduwali Muse, pirata apparso in Captain Phillips - Attacco in Mare Aperto, tra l'altro pirata veramente esistito e che ad oggi è in carcere e che è diventato protagonista di un famosissimo meme. Sulla stessa riga c'è Capitan Jack Sparrow de I Pirati dei Caraibi, a cui seguono poi Capitan K'Nuckles de Le Meravigliose disavventure di Flapjack, Capitan Uncino di Peter Pan, il pirata nel quadro di Spongebob e infine il Terribile Pirata Rogers di La principessa sposa. Li avevate riconosciuti tutti?

Con la fine di Onigashima vicina, vedremo Rufy confrontarsi con altre ciurme per il finale e magari vedremo nuovi Jolly Roger.