Più ONE PIECE per tutti, l'interessante progetto italiano di OnePiece.it

ONE PIECE è uno dei manga più famosi al mondo. La serie creata da Eiichiro Oda, oltre a essere tra le più vendute in tutto il mondo, è anche una delle più longeve di sempre, e nuove leve ogni anno entrano con la mente e con il cuore nel mondo creato da Oda. Ora, OnePiece.it, un fan site dedicato all'opera, propone un progetto social per portare ONE PIECE a tutti.

Il progetto messo in piedi da OnePiece.it è molto semplice, e ricalca in qualche modo i giveaway e i vari contest che si trovano in giro per Faceboook. La differenza sostanziale è che per partecipare non viene chiesto un like alla pagina social del sito o la condivisione del post con l'oggetto in palio, e la cosa non lega in alcun modo l'utenza a repost scomodi e molto spesso invadenti. Il nome del progetto è #PiùOnePiecePerTutti, e di seguito potete trovare la descrizione e il metodo di partecipazione:

"Da qualche mese a questa parte abbiamo dato vita a #PiùOnePiecePerTutti. Si tratta di un progetto che consiste nel regalare ogni settimana un volume di ONE PIECE a scelta (numero ed edizione) a uno dei nostri fan. L'obiettivo è quello di portare quante più persone possibili a leggere il manga di Eiichiro Oda. Non si tratta di un vero e proprio contest, né di un Giveaway, perché non è richiesto il like alla pagina per parteciparvi. Chiunque è libero di prenderne parte con un commento al post e partecipando all'evento creato appositamente ogni lunedì."

Il progetto di OnePiece.it è quindi mosso dalla volontà di portare quante più persone possibili nel mondo creato più di ventun'anni fa da Oda, e non possiamo che condividere quest'iniziativa creata da fan per i fan (e per futuri fan).

ONE PIECE è tornato questa settimana in Giappone con il capitolo 927, mentre la prossima settimana il manga sarà in pausa.